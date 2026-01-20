ATX
|
5 361,91
|
-8,94
|
-0,17 %
|
20.01.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit deutlichem Minus
Weiterhin im Fokus steht die angespannte transatlantische Situation wegen Grönland. US-Präsident Trump schwingt weiter die Zollkeule. Auch das Gerangel um Trumps "Friedenscharta" sorgt für Unsicherheiten. Der "Friedensrat" war ursprünglich zur Überwachung des Wiederaufbaus im Gazastreifen ins Leben gerufen worden. Trump könnte laut Experten aber mit dem "Friedensrat", den er selbst leiten will, ein Gremium schaffen, das in Konkurrenz zu den Vereinten Nationen weltweit Konflikte lösen soll.
Positive Konjunktursignale für den Euroraum sind vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) gekommen. Das ZEW-Stimmungsbarometer stieg gegenüber dem Vormonat um 13,8 Punkte auf 59,6 Punkte. Volkswirte hatten im Schnitt mit 50,0 Punkten gerechnet.
In Wien fand sich der überwiegende Teil der Einzelwerte im ATX Prime-Segment im Minus. Auch damit folgte Wien den wichtigsten europäischen Börsen wie eine Blaupause.
moe/spa
ISIN AT0000999982
