Wiener Börse (Schluss) - ATX mit kleinem Plus

Die Wiener Börse hat am Montag leicht im Plus geschlossen. Der ATX ging mit einem Zuwachs von 0,11 Prozent auf 5.525,07 Punkte aus dem Handel. Damit blieb Leitindex innerhalb der Handelsspanne der Vortage. Der ATX Prime gewann 0,08 Prozent auf 2.742,68 Einheiten. Das europäische Umfeld entwickelte sich ebenfalls ohne klare Richtung.

Nach der von geopolitischen Schlagzeilen geprägten Vorwoche dürfte sich der Fokus am Markt wieder verstärkt auf die im weiteren Wochenverlauf anstehenden makroökonomischen Ereignisse sowie Unternehmensbilanzen richten. So wird am Mittwoch die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung mitteilen. Auf Unternehmensseite liegt das Interesse vor allem bei den Zahlen der großen US-Technologiekonzerne, während national die Ergebnisse der RBI anstehen.

Begleitend bleiben die Ukraine-Verhandlungen ein Thema. Eine erste Runde direkter Gespräche zwischen Delegationen der Ukraine, Russlands und der USA in Abu Dhabi ging am Samstag ohne erkennbare Fortschritte zu Ende, soll aber am kommenden Sonntag fortgesetzt werden.

ISIN AT0000999982