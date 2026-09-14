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14.09.2026 17:45:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit kräftigen Abschlägen
Aufkommende Skepsis beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) schickte die Halbleiterbranche weltweit auf Talfahrt. Große amerikanische KI-Firmen sind nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, zeigte sich am Wochenende besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen. An der Wiener Börse verbilligten sich die Anteilsscheine des Leiterplattenherstellers AT&S um über neun Prozent.
Zudem kletterten die Ölpreise wieder in Richtung der Marke von 110 US-Dollar. Nach oben gezogen wurden die Preise vor allem durch neuerliche Angriffe in der Straße von Hormuz und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Houthi-Miliz im Jemen. Über das Wochenende musste der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien wegen Drohnenangriffen zusätzlich eine wichtige Pipeline abschalten.
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