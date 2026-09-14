Wiener Börse (Schluss) - ATX mit kräftigen Abschlägen

Die Wiener Börse hat sich am Montag mit kräftigen Abschlägen aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss mit einem Minus von 1,77 Prozent bei 6.763,22 Punkten. Der ATX Prime verlor 1,76 Prozent auf 3.319,37 Zählern. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen am Berichtstag die klar negativen Vorzeichen.

Aufkommende Skepsis beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) schickte die Halbleiterbranche weltweit auf Talfahrt. Große amerikanische KI-Firmen sind nach eigenen Angaben bereit, die Entwicklung der Technologie zu verlangsamen. Dario Amodei, Chef des KI-Unternehmens Anthropic, zeigte sich am Wochenende besorgt, dass in sechs bis zwölf Monaten ein KI-Schwarm in der Lage sein könnte, das gesamte Internet zu übernehmen und potenziell Hunderte Milliarden Dollar Schaden zu verursachen. An der Wiener Börse verbilligten sich die Anteilsscheine des Leiterplattenherstellers AT&S um über neun Prozent.

Zudem kletterten die Ölpreise wieder in Richtung der Marke von 110 US-Dollar. Nach oben gezogen wurden die Preise vor allem durch neuerliche Angriffe in der Straße von Hormuz und der zunehmenden Bedrohung der Meerenge Bab al-Mandab durch die Houthi-Miliz im Jemen. Über das Wochenende musste der weltgrößte Ölexporteur Saudi-Arabien wegen Drohnenangriffen zusätzlich eine wichtige Pipeline abschalten.

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