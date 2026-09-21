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21.09.2026 17:45:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit kräftigen Gewinnen
Für Auftrieb sorgten zu Wochenbeginn die sinkenden Ölpreise. Dabei spielte die Hoffnung auf Fortschritte bei den Bemühungen für ein Ende des Iran-Krieges eine große Rolle. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November fiel unter die Marke von 100 US-Dollar. Er notierte damit auf dem tiefsten Stand seit dem 9. September.
Zudem waren weltweit die Aktien aus dem Technologiesektor begehrt. Einerseits will US-Präsident Donald Trump die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) in den USA weiter beschleunigen - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken. Andererseits sprachen wenige Tage vor dem geplanten Gipfeltreffen von Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping Vertreter der beiden weltgrößten Volkswirtschaften in New York über ihren Handelskonflikt und Sicherheitsrisiken beim KI-Einsatz. Man habe den Chinesen einen Mechanismus vorgeschlagen, um den Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung sicherzustellen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent anschließend.
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legen zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.