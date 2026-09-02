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02.09.2026 17:42:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit minus 0,04 Prozent kaum verändert
Die Wiener Börse hat am Mittwoch einen sehr ruhigen Handel kaum verändert beendet. Der Leitindex ATX schloss mit minus 0,04 Prozent bei 6.755,61 Einheiten nicht weit weg von seinem Vortagesschlusskurs. An den europäischen Leitbörsen ging es hingegen überwiegend leicht in den Minusbereich.
Der jüngste Höhenflug der Ölpreise belastet unverändert international die Anlegerstimmung. Die USA und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an, was die Ölpreise nach oben treibt und Sorgen vor einer weiter anziehenden Inflation schürt.
ste/spa
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