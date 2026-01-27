Wiener Börse (Schluss) - ATX mit neuem Schwung auf Rekordjagd

Der ATX hat sich am Dienstag mit neuem Schwung auf Rekordjagd begeben. Klare Aufwärtsimpulse blieben zwar aus, doch dürften die Anleger mit Optimismus in die anlaufende Berichtssaison gehen. Vorläufige Zahlen des Baukonzerns Strabag lieferten dabei bereits einen vielversprechenden Vorgeschmack.

Der heimische Leitindex schloss 1,71 Prozent höher bei 5.619,76 Zählern. Für den ATX Prime ging es um 1,66 Prozent auf 2.788,18 Punkte hinauf. Im europäischen Umfeld überwogen moderate Kursgewinne.

Nun richten sich die Blicke sind auf die am Mittwoch anstehende geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed. "Dabei geht es nicht nur um die Zinsentscheidung selbst, sondern um die Aussagen von Fed-Chef Powell und die Frage, ob US-Präsident Donald Trump zeitgleich die Nominierung für den Chefposten bekanntgeben wird", schrieben die Experten der Helaba. Die Unabhängigkeit der US-Notenbank werde wohl wieder stärker zum Thema werden.

