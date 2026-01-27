Wiener Börse (Schluss) - ATX mit neuem Schwung auf Rekordjagd

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte ab 4. Absatz ergänzt. ---------------------------------------------------------------------

Der ATX hat sich am Dienstag mit neuem Schwung auf Rekordjagd begeben. Klare Aufwärtsimpulse blieben zwar aus, doch dürften die Anleger mit Optimismus in die anlaufende Berichtssaison gehen. Vorläufige Zahlen des Baukonzerns Strabag lieferten dabei bereits einen vielversprechenden Vorgeschmack.

Der heimische Leitindex schloss 1,71 Prozent höher bei 5.619,76 Zählern. Für den ATX Prime ging es um 1,66 Prozent auf 2.788,18 Punkte hinauf. Im europäischen Umfeld überwogen moderate Kursgewinne.

Nun richten sich die Blicke auf die am Mittwoch anstehende geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed. "Dabei geht es nicht nur um die Zinsentscheidung selbst, sondern um die Aussagen von Fed-Chef Powell und die Frage, ob US-Präsident Donald Trump zeitgleich die Nominierung für den Chefposten bekanntgeben wird", schrieben die Experten der Helaba. Die Unabhängigkeit der US-Notenbank werde wohl wieder stärker zum Thema werden.

An der ATX-Spitze zogen Strabag um 11,7 Prozent an. Der Baukonzern hatte seine Prognose für die EBIT-Marge für 2025 auf 6,5 Prozent hochgeschraubt. Analysten hatten zuletzt im Schnitt eine Marge von rund fünf Prozent erwartet. Die Strabag verwies auf positive Effekte aus Großprojekten in Deutschland und im internationalen Geschäft sowie milde Witterungsverhältnisse in Deutschland.

Antrieb bekam der ATX zudem von den schwer gewichteten Bankwerten, die am Berichtstag erneut europaweit gefragt waren. Den Analysten der Barclays zufolge hätten Investoren von beiden Seiten des Atlantiks in den vergangenen Wochen ein starkes Interesse an CEE-orientierten Banken geäußert. Osteuropa werde von vielen Marktteilnehmern wegen überlegener Wachstumsaussichten, indirektem Rückenwind durch deutsche Konjunkturmaßnahmen sowie Hoffnungen auf Frieden und einen Wiederaufbau in der Ukraine als "must-own" angesehen.

Ein bevorzugter Name bei den Anlegern ist den Barclays-Analysten zufolge die Erste Group, deren Aktien am Dienstag 1,7 Prozent zulegten. Stark gesucht waren am Dienstag zudem RBI- und BAWAG-Papiere mit Zuwächsen von 4,4 respektive 1,8 Prozent. Unter den Nebenwerten kletterten Aktien der am Balkan engagierten Addiko Bank gut sechs Prozent hinauf.

Papiere der Österreichischen Post gewannen 0,5 Prozent. Der Logistiker veräußert seine Anteile am deutschen Pharmagroßhändler AEP. Wegen der relativ niedrigen operativen Marge der AEP sei durch den Verkauf aber kaum ein Einfluss auf das Ergebnis der Post zu erwarten, so Erste-Analyst Christoph Schultes.

