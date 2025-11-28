ATX
|
5 009,77
|
26,50
|
0,53 %
|
28.11.2025 18:10:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit neuem Verlaufs- und Schlusskurshoch
Die Wiener Börse hat am Freitag ihre Rekordfahrt fortgesetzt. Nachdem der ATX am Mittwoch bereits den Rekordwert für den Schlusskurs vom 9. Juli 2007 geknackt hatte, wurde nun der auch vor 18 Jahren erzielte Rekord für den höchsten Wert im Handelsverlauf übertroffen. Knapp vor Handelsende stieg der ATX auf ein neues historisches Verlaufshoch von 5.012,19 Punkten. Der ATX beendete den Tag schließlich mit einem Plus von 0,53 Prozent und einem Schlussrekord von 5.009,77 Punkten.
An anderen Börsen in Europa gab es zum Wochenschluss nur wenig Bewegung. Neben den weitgehend ausgebliebenen Nachrichten zu österreichischen Unternehmen und fehlenden Impulsen am "Black Friday" in den USA sorgten auch die veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone nur für leichte Zugewinne.
rst/mik/ste
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 009,77
|0,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende -- US-Börsen beenden "Black Friday"-Handel im Plus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.