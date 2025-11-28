ATX
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit neuem Verlaufs- und Schlusskurshoch
Die Wiener Börse hat am Freitag ihre Rekordfahrt fortgesetzt. Nachdem der ATX am Mittwoch bereits den Rekordwert für den Schlusskurs vom 9. Juli 2007 geknackt hatte, wurde nun der auch vor 18 Jahren erzielte Rekord für den höchsten Wert im Handelsverlauf übertroffen. Knapp vor Handelsende stieg der ATX auf ein neues historisches Verlaufshoch von 5.012,19 Punkten. Der ATX beendete den Tag schließlich mit einem Plus von 0,53 Prozent und einem Schlussrekord von 5.009,77 Punkten.
An anderen Börsen in Europa gab es zum Wochenschluss kleine Pluszeichen, unterm Strich aber nur wenig Bewegung. Aus den USA kamen am "Black Friday" keine Impulse und auch die veröffentlichten Konjunkturdaten aus der Eurozone lösten keine merkliche Börsenreaktion aus.
Auch in Wien zeigten sich die meisten Aktien am Freitag wenig verändert. Stark gesucht waren im prime market die Aktien der Zumtobel und legten 6,5 Prozent zu. Pierer Mobility stiegen um 6,3 Prozent. Aktien des Ölfeldausrüsters SBO gewannen 3,4 Prozent. Auch an anderen Börsen in Europa waren Ölwerte zum Wochenschluss gesucht.
voestalpine-Aktien stiegen nach einer Kurszielerhöhung um 1,1 Prozent auf 30,35 Euro. Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Kursziel für die Titel von 28,2 auf 36,5 Euro erhöht. Das Anlagevotum beließ der zuständige Experte Nicolas Kneip mit Blick auf die Zweitquartalszahlen des Geschäftsjahres 2025/26 bei "Halten".
Zu den größten Verlierern zählten am Freitag AMAG mit einem Minus von 1,6 Prozent. Die Werte von CPI Europe verloren nach Meldung von Zahlen 0,9 Prozent. Der Immobilienkonzern hatte am Donnerstag nach Börsenschluss Quartalszahlen vorgelegt. CPI Europe erwirtschaftete in den ersten drei Quartalen 2025 einen Konzerngewinn von 236,9 Mio. Euro (2024: 50,9 Mio. Euro).
Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen. Auch die US-Börsen legten zu. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Freitag in unterschiedliche Richtungen.