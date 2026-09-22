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22.09.2026 17:45:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit plus 0,29 Prozent
Rückenwind kam von der Rückwärtsbewegung der Ölpreise, die unter die 100-Dollar-Marke rutschten, und guten Vorgaben aus den USA und Asien. Die Ölpreise fallen wegen der wachsenden Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. So hat die iranische Führung im Konflikt mit den USA abermals Verhandlungen in Aussicht gestellt. Zudem berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormuz innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die amerikanische Blockade aufgehoben werde.
International zogen vor allem technologielastige Werte an. Das zog wiederum die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S in die Höhe, die an der Spitze des ATX 10,4 Prozent zulegen konnten.
moe/mik
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