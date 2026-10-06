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06.10.2026 17:45:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX mit plus 0,7 Prozent

Die Wiener Börse ist am Dienstag mit moderaten Gewinnen aus dem Handel gegangen gestartet. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,68 Prozent bei 6.792,23 Punkten. Der ATX Prime ging um 0,63 Prozent auf 3.329,63 Zähler hinauf. An Europas wichtigsten Börsen gab es ebenfalls Aufschläge.

Europas Börsen Aktienmärkte wurden heute von guten US- und asiatischen Vorgaben gestützt. Zudem hat sich der europäische Anleihenmarkt entspannt.

Andritz lagen bei plus 2,1 Prozent knapp hinter dem Topwert CA Immobilien mit ebenfalls 2,1 Prozent. Der steirische Anlagenbauer Andritz hat heute an seinem Kapitalmarkttag bekanntgegeben, bis 2029 einen Umsatz von 10 Milliarden Euro und eine operative Rendite von 10 Prozent anzupeilen.

moe/mik

ISIN AT0000999982

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ATX beendet Handel auf grünem Terrain -- DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen letztlich höher -- Asiens Börsen schließen stärker
An den heimischen sowie den deutschen Börsen ließ sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigten sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.
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