Wiener Börse (Schluss) - ATX mit Rekordhoch zum Wochenstart
Der Wiener Aktienmarkt hat sich zum Wochenstart mit einem neuen Rekordhoch aus dem Handel verabschiedet. Der ATX schloss am Montag mit einem Plus von 1,55 Prozent auf 5.753,52 Punkte. Zwischenzeitlich stieg der heimische Leitindex sogar auf 5.760,74 Zähler. Der ATX Prime legte um 1,55 Prozent auf 2.857,28 Einheiten zu. Auch die europäischen Leitbörsen zeigten sich mit Gewinnen.
In der Eurozone hat sich die Bewertung der konjunkturellen Entwicklung durch Finanzmarktexperten überraschend stark verbessert. Der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator stieg im Februar um 6 Punkte auf plus 4,2 Punkte, wie Sentix am Montag in Limburg mitteilte. Analysen hatten nach dem leicht negativen Wert im Jänner 0,0 Punkte erwartet. Sentix sprach von einem weiteren Silberstreif am Horizont und urteilte: "Eine Aufschwungphase dürfte damit begonnen haben.
ISIN AT0000999982
