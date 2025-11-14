ATX
Wiener Börse (Schluss) - ATX mit sehr schwachem Wochenausklang
Die Wiener Börse hat zum Ausklang einer guten Woche noch einmal nachgegeben. Im Einklang mit einer international trüben Anlegerstimmung rutschte der ATX deutlich bis an die Marke von 4.800 Punkten hinab, bevor er sich wieder fangen konnte. Letztlich beendete er den Handel 0,99 Prozent leichter bei 4.853,39 Punkten. Dank der starken ersten Wochenhälfte bleibt dem Leitindex ein Wochenplus von gut zwei Prozent. Der ATX Prime fiel am Freitag um 1,01 Prozent auf 2.411,29 Zähler.
Marktbeobachter verwiesen auf die erhöhte Unsicherheit, wodurch Investoren vor dem Wochenende Gewinne mitnahmen. Neue Aussagen der Fed hatten die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf die Dezembersitzung der US-Notenbank gedämpft. Darüber hinaus dürften die Anleger nach dem Ende des US-Shutdowns nun die nachträglichen US-Datenveröffentlichungen abwarten. Einmal mehr drehte sich die Diskussion auch um die hohen Bewertungen im US-Technologiesektor und die hohen Investitionen der KI-Riesen.
spa/mik
ISIN AT0000999982
