Wiener Börse (Schluss) - ATX mit tiefroter Wochenbilanz
Im Krieg der USA und Israels gegen den Iran ist kein Ende absehbar. Zudem markierten die Ölpreise wegen der Furcht vor langfristigen Lieferausfällen neue mehrjährige Höchststände. Dies schürte wiederum die Sorgen vor einem steigenden Inflationsdruck und dadurch erzwungenen geldpolitischen Straffungen. Enttäuschende Daten vom US-Arbeitsmarkt passten in das trübe Bild. Hier enttäuschte insbesondere ein überraschender Stellenrückgang im Februar.
Beim heimischen Leitindex hat sich inzwischen auch charttechnisch das Bild deutlich eingetrübt - mehrere Indikatoren würden den Beginn eines Abwärtstrends andeuten, schrieb Analyst Christoph Schultes von der Erste Group. Zumindest hätte sich zuletzt so etwas wie eine Bodenbildung angedeutet - nun sei die 50-Tage-Linie bei rund 5.559 Punkten ein Widerstand.
Der ATX Prime gab am Freitag um 0,63 Prozent auf 2.686,13 Zähler nach. Noch deutlicher hinab ging es an anderen europäischen Börsen.
spa/mik
ISIN AT0000999982
