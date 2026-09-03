Wiener Börse (Schluss) - ATX nach drei Verlusttagen erholt

Nach drei Verlusttagen in Folge hat sich die Wiener Börse am Donnerstag wieder erholt. Unterstützung kam dabei von den Überseebörsen, wo Äußerungen aus der US-Notenbank Fed den Anlegern Anlass gaben, ihre Wetten auf eine Zinsanhebung der US-Notenbank Fed Mitte September wieder etwas zurückzuschrauben.

Zum Sitzungsende lag der österreichische Leitindex ATX 0,67 Prozent im Plus auf 6.800,72 Punkten. Damit wurde die schwache Entwicklung der Vortage wieder ausgebügelt. Nach dem Rekordhoch vom Wochenstart bei gut 6.845 Einheiten hatten steigende Ölpreise und Anleiherenditen die Anleger verunsichert, Kaufimpulse waren am heimischen Aktienmarkt zudem ausgeblieben. Der ATX Prime gewann am Donnerstag 0,60 Prozent auf 3.340,20 Zähler. Auch die europäischen Leitbörsen legten zu.

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