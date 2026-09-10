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10.09.2026 17:41:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX nach EZB-Entscheid 0,14 %
Die Wiener Börse hat am Donnerstag nach der Bekanntgabe der EZB-Zinsentscheidung etwas höher geschlossen. Der Leitindex ATX verbesserte sich zum Sitzungsende um knappe 0,14 Prozent auf 6.869,81 Punkte. Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich wie erwartet mit einer weiteren Zinserhöhung gegen die infolge des Iran-Kriegs gestiegene Inflation. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins steigt von 2,25 auf 2,5 Prozent.
Zudem wurde der Inflationsausblick für die beiden nächsten Jahre angehoben. An den Terminmärkten stellt man sich nun darauf ein, dass eine weitere Zinserhöhung bereits im Dezember kommen wird. Dies belastete die Aktienkurse aber nur wenig im Verlauf.
Neben der soliden Konjunktur spricht nach Einschätzung der Helaba-Analysten vor allem die deutlich oberhalb des EZB-Ziels liegende EWU-Inflation für eine restriktivere Geldpolitik. Es wird befürchtet, dass die weiterhin hohen Energiepreise zu neuen Preisschüben führen und sich die Inflation auf einem erhöhten Niveau verfestigen könnte, hieß es von den Experten weiter.
ste/sto
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