Wiener Börse (Schluss) - ATX nach EZB-Entscheid moderat fester

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit moderaten Zuwächsen an die positiven Vortage angeknüpft. Kaum Impulse brachte die erwartungsgemäße Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB), ihren Zinskorridor unverändert zu lassen. Unterstützung lieferten tendenziell leichte Rückgänge der Öl- und Gaspreise sowie eine positive Reaktion der OMV-Aktien auf den Quartalsbericht des Ölkonzerns.

Zum Sitzungsende notierte der ATX um 0,56 Prozent höher auf 6.475,46 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,48 Prozent auf 3.177,79 Zähler hinauf. Auch im europäischen Umfeld gab es überwiegend klare Gewinne.

Wie bereits die US-Notenbank am Vorabend tastete die EZB am Berichtstag ihre Schlüsselzinssätze nicht an. Der Einlagenzinssatz bleibt demnach bei 2,50 Prozent. "Die EZB verharrt im Oktober im Beobachter-Modus", resümierte Raiffeisen-Ökonom Franz Zobl. Angesichts gestiegener Inflationsrisiken stünden die Zeichen klar auf eine Zinserhöhung im Dezember. "Eine Verschärfung der Finanzierungsbedingungen mahnt aber zur Vorsicht und so entschied man sich, weitere Daten abzuwarten, welche insbesondere die Einschätzung der zugrundeliegenden Inflation ergänzen sollen."

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