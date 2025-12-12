ATX
12.12.2025 17:57:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX nach Rekord-Verlaufshoch im Minus
Der Wiener Aktienmarkt hat die Börsenwoche mit Verlusten beendet. Der ATX verlor am Freitag 1,35 Prozent und schloss mit 5.103,16 Punkten. Allerdings verzeichnete der heimische Leitindex bei 5.184,82 Zählern ein neues Rekord-Verlaufshoch. Der ATX Prime schwächte sich um 1,19 Prozent auf 2.536,98 Punkte ab. Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im Minus.
Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zum Wochenausklang dünn. Die Kursabschläge in den USA sorgten auch in Europa für Verluste. Die Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich sorgten nicht für große Marktbewegungen. In der kommenden Woche steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Dabei wird es laut Helaba-Experten keine Zinsänderung geben.
ISIN AT0000999982
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.