Wiener Börse (Schluss) - ATX nach Rekord-Verlaufshoch im Minus

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Einzelwerte ergänzt ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat die Börsenwoche mit Verlusten beendet. Der ATX verlor am Freitag 1,35 Prozent und schloss mit 5.103,16 Punkten. Allerdings verzeichnete der heimische Leitindex bei 5.184,82 Zählern ein neues Rekord-Verlaufshoch. Der ATX Prime schwächte sich um 1,19 Prozent auf 2.536,98 Punkte ab. Das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im Minus.

Die Kursabschläge in den USA sorgten auch in Europa für Verluste. Die Inflationsdaten aus Deutschland und Frankreich sorgten nicht für große Marktbewegungen. In der kommenden Woche steht die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) an. Dabei wird es laut Helaba-Experten keine Zinsänderung geben.

Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen blieb zum Wochenausklang dünn. Die Analysten der Erste Group bekräftigten ihre Kaufempfehlung "Buy" für die Aktien der heimischen UBM. Auch das Kursziel in Höhe von 28,00 Euro wurde vom zuständigen Experten Christoph Schultes für die Titel des Immobilienentwicklers unverändert beibehalten. Die UBM-Titel notierten allerdings am Schluss mit einem Minus von 1,4 Prozent bei 21,20 Euro.

Die Bankenwerte gehören zu den Verlierern des Tages. Die Papiere von Erste Group gaben um 4,07 Prozent nach. BAWAG schwächte sich um 1,7 Prozent ab und die RBI-Werte gingen um 1,64 Prozent zurück.

DO&CO verloren 3,38 Prozent. Polytec-Aktien fielen um 2,4 Prozent auf 3,26 Euro. Die Analysten von Warburg Research hatten am Mittwoch sowohl ihr Anlagevotum "Buy" als auch ihr Kursziel von 4,9 Euro für die Aktien des heimischen Autozulieferers bestätigt.

Am oberen Ende stachen die Aktien der Vienna Insurance Group (VIG) hervor. Ihre Papiere verteuerten sich um 4,22 Prozent. Zumtobel machte 2,87 Prozent gut. RHI Magnesita stiegen um 2,04 Prozent.

rst/ste

ISIN AT0000999982