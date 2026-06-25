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25.06.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX nach schwachen Vortagen stabilisiert
Die Wiener Börse hat sich am Donnerstag nach zwei schwächeren Vortagen stabilisiert. Der ATX schloss um 0,37 Prozent fester auf 6.488,55 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,43 Prozent auf 3.193,12 Zähler hinauf. Damit entwickelte sich der heimische Aktienmarkt etwas verhaltener als das europäische Umfeld.
Die Meldungslage zu den heimischen Unternehmen gestaltete sich dünn und auch von Konjunkturseite gab es keine stärkeren Impulse. Gebremst wurde der ATX inzwischen von weiteren Gewinnmitnahmen bei der AT&S-Aktie.
spa/sto
ISIN AT0000999982
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