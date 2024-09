Wiener Börse (Schluss) - ATX nach schwacher Vorwoche stabilisiert

Die Wiener Börse hat sich am Montag etwas von der schwachen Vorwoche erholt. Der ATX gewann 0,93 Prozent auf 3.614,88 Punkte. Am Freitag war der Leitindex auf den tiefsten Stand seit Mitte August zurückgefallen. Für den ATX Prime ging es 0,84 Prozent auf 1.803,62 Zähler hoch. Auch das europäische Umfeld erholte sich etwas.

Der Handel verlief zum Wochenauftakt weitgehend impulsarm. So richten sich die Blicke bereits auf die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine weitere Zinssenkung durch die EZB gilt bereits als eingepreist. In den USA stehen im Wochenverlauf noch einige Preisdaten an, bevor die US-Notenbank Fed kommende Woche ihre geldpolitischen Entscheidungen bekanntgeben wird.

spa/ste

ISIN AT0000999982