Wiener Börse (Schluss) - ATX nimmt Kurs auf 6.000 Punkte

Positive Signale aus dem Nahen Osten haben dem ATX vor dem Wochenende noch einmal ein neues Rekordhoch beschert. Der Iran hat die Straße von Hormuz laut Außenminister Abbas Araqchi für die Dauer der Waffenruhe im Libanon wieder vollständig für die Handelsschifffahrt freigegeben. Die Öl- und Gaspreise sackten daraufhin deutlich ab und dämpften damit Konjunktur- und Inflationssorgen.

Nach einem lange lustlosen Handelsverlauf kletterte der österreichische Leitindex nach der Meldung bis auf ein Allzeithoch von gut 5.972 Punkten. Aus dem Handel ging der ATX mit einem Aufschlag von 1,57 Prozent bei 5.957,70 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Gewinn von rund zweieinhalb Prozent.

Für den ATX Prime ging es am Freitag um 1,59 Prozent auf 2.947,17 Zähler nach oben. Das europäische Umfeld schloss ebenfalls fester. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent (Juni-Kontrakt), der am Vorabend noch knapp an die Marke von 100 US-Dollar herangereicht hatte, fiel hingegen wieder unter 90 US-Dollar.

Auch aus charttechnischer Sicht spreche derzeit wenig gegen eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, erklärte Erste-Group-Analyst Christoph Schultes bereits vor den jüngsten Neuigkeiten. Demnach könnte der ATX in der kommenden Woche die Marke von 6.000 Punkten in Angriff nehmen. Auch auf fundamentaler Ebene dürfte die nächste Woche richtungsweisend werden, wenn das ATX-Schwergewicht BAWAG sowie Unternehmen aus der Telekombranche mit ihren Zahlen die heimische Berichtssaison einläuten.

spa/mik

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