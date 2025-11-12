ATX

12.11.2025 17:42:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX plus 1,5 Prozent, 3. Gewinntag in Folge

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet und den jüngsten Aufwärtsschub damit prolongiert. Der österreichische Leitindex ATX schloss mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent bei 4.931,68 Punkten und absolvierte in der laufenden Woche bereits seinen 3. Gewinntag in Folge. Zudem nähert sich der ATX weiter seinem Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 an. Im laufenden Börsenjahr 2025 hat der Index in Summe schon starke 34 Prozent zugelegt.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen weiter nach oben. Am heimischen Aktienmarkt rückten in der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison voestalpine, Semperit, FACC, DO&CO und die Post AG mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure.

ste/moe/lof

ISIN AT0000999982

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX wenig verändert -- DAX leichter -- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich wenig bewegt, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

