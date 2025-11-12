Wiener Börse (Schluss) - ATX plus 1,5 Prozent, 3. Gewinntag in Folge

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch fester aus dem Handel verabschiedet und den jüngsten Aufwärtsschub damit prolongiert. Der österreichische Leitindex ATX schloss mit einem Zuwachs von 1,50 Prozent bei 4.931,68 Punkten und absolvierte in der laufenden Woche bereits seinen 3. Gewinntag in Folge. Zudem nähert sich der ATX weiter seinem Rekordhoch bei 5.011 Einheiten vom Juli 2007 an. Im laufenden Börsenjahr 2025 hat der Index in Summe schon starke 34 Prozent zugelegt.

Auch an den europäischen Leitbörsen ging es zur Wochenmitte mit den Aktienkursen weiter nach oben. Am heimischen Aktienmarkt rückten in der auf Hochtouren laufenden Berichtssaison voestalpine, Semperit, FACC, DO&CO und die Post AG mit Zahlenvorlagen ins Blickfeld der Akteure.

ISIN AT0000999982