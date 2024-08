Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt gut behauptet

Die Wiener Börse hat am Mittwoch gut behautet geschlossen. Der ATX beendete einen impulsarmen Handelstag mit einem kleinen Plus von 0,08 Prozent und 3.700,25 Punkten. An anderen Börsen in Europa ging es leicht nach oben. Viele Anleger dürften derzeit die am Mittwochabend anstehenden Quartalszahlen des Chipkonzerns Nvidia abwarten. Vor allem die Geschäftsprognosen des auf KI-Chips spezialisierten Chipgiganten gelten als maßgeblich für die ganze Branche.

In Wien stehen am Mittwoch nach Börsenschluss noch Zahlen der CA Immo und der Immofinanz an, am Donnerstag folgen dann UBM Development mit ihrer Quartalsvorlage. Mit Spannung erwartet werden schließlich auch die im Wochenverlauf noch kommenden Inflationsindikatoren aus der Eurozone und den USA.

mik/sto

