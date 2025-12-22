ATX

22.12.2025 18:12:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt knapp höher

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Kursveränderungen von Einzelwerten ---------------------------------------------------------------------

Die Wiener Börse hat am Montag nach einem ereignisarmen Handelstag knapp im Plus geschlossen. Im Frühhandel kam der heimische Leitindex ATX auf 5.252,4 Punkte und übertraf damit das Rekordhoch vom Freitag um wenige Zähler. Letztendlich schloss der ATX dann mit plus 0,09 Prozent bei 5.239,39 Einheiten. Der mehr Aktien umfassende ATX Prime kam auf ein Plus von 0,15 Prozent auf 2.600,66 Zähler. Die Wiener Börse hat in der aktuellen Woche nur noch am morgigen Dienstag offen.

Vorweihnachtlich dünn war die Meldungslage. Marktbeobachter verwiesen auf einen ruhigen Handel mit dem näher rückenden Jahreswechsel und den Weihnachtsfeiertagen. Einige institutionelle Investoren haben zudem ihre Bücher für 2025 bereits weitgehend geschlossen.

Tatsächlich gab es am Berichtstag im ATX ein paar größere Kursausschläge. EVN sackten um 4,2 Prozent ab. Wienerberger verloren 1,5 Prozent, während sich voestalpine um 1,1 Prozent verbilligten.

Doch auch Gewinne wurden zu Beginn der Weihnachtswoche verzeichnet. Vienna Insurance Group waren 3,8 Prozent höher und damit Spitzenreiter im ATX. AT&S gewannen 3,1 Prozent an Wert. Der Leiterplattenhersteller bekommt mit Gerrit Steen mit Wirkung zum 1. Februar 2026 einen neuen Finanzchef. Für Strabag-Titel ging es um 1,7 Prozent aufwärts, OMV folgten mit Gewinnen in Höhe von 1,6 Prozent.

lof/ste

ISIN AT0000999982

Börse aktuell - Live Ticker

Vorweihnachtliche Ruhe: ATX und DAX schließen kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten zum Wochenstart seitwärts. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

