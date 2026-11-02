ATX
|
6 430,27
|
10,24
|
0,16 %
|
02.11.2026 17:58:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt leicht im Plus
Grund dafür ist ein Medienbericht über die diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran, die Sorgen vor einer baldigen Wiederaufnahme amerikanischer Militärangriffe dämpften. Die Börsengewinne fielen aber trotz der tieferen Ölpreise verhalten aus. Im Vorfeld der US-Kongresswahlen am Dienstag dürften viele Anleger vorerst abgewartet haben.
Gut gesucht waren in Wien Aktien aus der Baubranche. So lagen Strabag und Wienerberger mit Gewinnen von 4,7 bzw. 3,1 Prozent ganz oben im ATX. Tagesverlierer im Index waren in einem europaweit schwachen Branchenumfeld OMV mit einem Minus von 3,0 Prozent. AT&S setzten ihre Talfahrt fort und verloren nach dem Kurseinbruch von Freitag zum Wochenstart 2,8 Prozent.
mik/ste
ISIN AT0000999982
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 430,27
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.