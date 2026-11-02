Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt leicht im Plus

Die Wiener Börse ist am Montag mit moderaten Gewinnen in die Woche gestartet. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 0,16 Prozent und 6.430,27. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 0,25 Prozent auf 3.160,41 Zähler. An anderen Börsen in Europa ging es etwas deutlicher nach oben. Unterstützt wurden die Märkte von einem deutlichen Ölpreisrückgang.

Grund dafür ist ein Medienbericht über die diplomatischen Bemühungen von US-Präsident Donald Trump im Konflikt mit dem Iran, die Sorgen vor einer baldigen Wiederaufnahme amerikanischer Militärangriffe dämpften. Die Börsengewinne fielen aber trotz der tieferen Ölpreise verhalten aus. Im Vorfeld der US-Kongresswahlen am Dienstag dürften viele Anleger vorerst abgewartet haben.

Gut gesucht waren in Wien Aktien aus der Baubranche. So lagen Strabag und Wienerberger mit Gewinnen von 4,7 bzw. 3,1 Prozent ganz oben im ATX. Tagesverlierer im Index waren in einem europaweit schwachen Branchenumfeld OMV mit einem Minus von 3,0 Prozent. AT&S setzten ihre Talfahrt fort und verloren nach dem Kurseinbruch von Freitag zum Wochenstart 2,8 Prozent.

mik/ste

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