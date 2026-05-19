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19.05.2026 17:44:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt mit minus 0,64 Prozent

Nach einem wechselhaften Verlauf ist die Wiener Börse am Dienstag mit einem Minus aus dem Tag gegangen. Der Leitindex ATX gab 0,64 Prozent auf 5.836,92 Punkte ab. Der ATX prime verlor 0,58 Prozent auf 2.888,75 Zähler. An den europäischen Börsen konnten Gewinne verbucht werden. Wenig überraschend überschattet das Geschehen am Persischen Golf alles.

US-Präsident Donald Trump hat laut eigenen Angaben auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran verzichtet. Anfänglich haben die Börsen positiv darauf reagiert; gegen Handelsende ging es aber wieder abwärts, man traut wohl dem Frieden nicht so recht.

Trump erklärt auch, es gebe "sehr positive Entwicklungen" in den Verhandlungen mit dem Iran. Verbündete im Nahen Osten hätten ihm gesagt, sie seien "sehr nah dran, eine Einigung zu erzielen", sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Teheran reagierte nach eigenen Angaben über den Vermittler Pakistan auf den jüngsten US-Vorstoß mit eigenen neuen Vorschlägen, wie Außenamtssprecher Ismail Baghai Reportern sagte.

Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer baute heute nach Zahlen als Bestwert 4,4 Prozent auf.

moe/spa

ISIN AT0000999982

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Nahost-Konflikt im Fokus: ATX dreht letztlich ins Minus -- DAX geht fester in den Feierabend -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich im Plus
Der heimische Markt zeigte sich am Dienstag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex knüpfte derweil an die Vortagesgewinne an. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Börsen in Asien verbuchten am zweiten Handelstag der Woche mehrheitlich Gewinne.
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