24.02.2026 17:47:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt mit Minus

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Verlusten aus dem Handel verabschiedet. Der ATX baute 1,87 Prozent auf 5.708,73 Punkte ab. Der ATX Prime schrumpfte um 1,72 Prozent auf 2.838,55 Einheiten. Die europäischen Leitbörsen dagegen gingen mehrheitlich mit Gewinnen in den Feierabend.

Investoren erhoffen sich von der in der Nacht auf Mittwoch angesetzten Rede von Donald Trump Hinweise auf die künftige Zollpolitik der US-Regierung. "Es könnte sein, dass wir mehr erfahren über die nächsten Schritte in puncto Zölle", schrieb Jim Reid von der Deutschen Bank.

Die am Nachmittag veröffentlichten Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen bewegten die Märkte kaum. Das vom Conference Board erhobene Verbrauchervertrauen hatte sich im Februar verbessert. Gestützt wurde der Indikator vor allem durch gestiegene Erwartungen der Verbraucher.

Der Baustoffkonzern Wienerberger hatte heute einen Zukauf in Südeuropa bekanntgegeben. Das Unternehmen stellt sich zudem auf ein weiterhin schwieriges Umfeld im Wohnungsbau ein. "Wir warten nicht auf den Zyklus, wir schaffen unser eigenes Wachstum", erklärte Konzern-Chef Heimo Scheuch. Wienerberger mussten daraufhin starke Abschläge von 7,9 Prozent hinnehmen.

moe/spa

ISIN AT0000999982

