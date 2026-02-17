Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt mit plus 0,53 Prozent

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Mehr Details zu Kursen ---------------------------------------------------------------------

Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstag mit Gewinnen aus dem Handelstag verabschiedet. Der heimische Leitindex ATX baute um 0,53 Prozent auf 5.701 Punkte auf, der ATX Prime um 0,47 Prozent auf 2.837 Zähler. Damit folgte Wien den wichtigsten europäischen Leitbörsen, die einheitlich mit Zuwächsen schlossen.

Das internationale Börsengeschehen wurde nach dem montäglichen US-Feiertag als bewegungsarm bewertet. Zumindest gab es positive Zinssignale aus den USA. Die US-Notenbank könne heuer mehrere Lockerungsschritte beschließen, falls sich die Inflation wieder auf das Ziel der Zentralbank von zwei Prozent zubewege, meinte der US-Währungshüter Austan Goolsbee. In Europa wiederum machen sich mittlerweile Deutschland und Frankreich für Vereinfachungen in der Regulierung von Finanzdienstleistungen stark.

In Österreich hat der Nahrungsmittel- und Industriegüterkonzern Agrana heute mitgeteilt, dass für das bis Ende Februar laufende Geschäftsjahr mit einem "nicht zahlungswirksamen Wertminderungsbedarf in der Größenordnung zwischen 45 und 55 Mio. Euro zu rechnen sei. Hinfällig ist damit auch die bisherige Ergebnisprognose, die von einem operativen Gewinn (Ebit) von 45 bis 60 Mio. Euro ausging. Die endgültige Höhe der Wertminderung werde im Zuge der Aufstellung des Konzernabschlusses für das Geschäftsjahr 2025/26 festgestellt. Auf den Kurs hatte das kaum Auswirkungen. Die Aktie zeigte zum Tagesschluss bei 11,65 Euro unbewegt, nachdem sie im Verlauf ständig im Plus gelegen war.

Die Erste Group hat ihr Kursziel für die Aktie von KapschTrafficCom von 7,0 auf 5,8 Euro nach unten korrigiert. Die Experten verwiesen auf die jüngste Gewinnwarnung des Mautspezialisten. Das Anlagevotum wurde für die Kapsch-Papiere unverändert auf "Hold" belassen. Die Aktie verlor 3,5 Prozent, nachdem sie bereits am Montag im Zuge der gesenkten Prognosen um fast sieben Prozent abgerutscht war.

Die Erste Group kürzte auch das Kursziel für die Lenzing-Aktie und zwar leicht von 29,5 auf 29 Euro. Hier wurde ebenfalls die Empfehlung "Hold" für die Titel des Faserherstellers bestätigt. Bei Lenzing gab es einen satten Kursabschlag von 9,0 Prozent, womit die Papiere im ATX Prime-Segment Schlusslicht waren.

Die schwergewichteten Banken tendierten zum Abschluss mit Aufschlägen. BAWAG lagen bei plus 2,1 Prozent und waren damit der Topperformer im ATX Prime. Erste Group verbuchten einen Zuwachs von 1,5 Prozent und Raiffeisen Bank International von 1,2 Prozent.

Die Bauwerte kamen nach den starken Vortageszuwächsen wieder merklich zurück. Porr-Anteilsscheine bauten ein Minus von 4,5 Prozent. Strabag-Titel ermäßigten sich um 1,2 Prozent.

moe/spa

ISIN AT0000999982