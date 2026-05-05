Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt mit plus 1,1 Prozent

Die Wiener Börse hat den Dienstag mit Zuwächsen abgeschlossen. Der Leitindex ATX gewann 1,11 Prozent auf 5.800,23 Punkte. Der breitere ATX Prime legte um 1,14 Prozent auf 2.868,90 Einheiten zu. Damit bewegte man sich im Fahrwasser der Europabörsen, wo es lediglich in London Abschläge gab. Wenig überraschend hält weiter die Lage am Persischen Golf die Märkte in Atem.

Der Waffenstillstand ist brüchig angesichts der Muskelspiele der beiden Kontrahenten USA und Iran. Doch sie hält, wie US-Verteidigungsminister Pete Hegseth bei einer Pressekonferenz erklärte: "Die Waffenruhe ist nicht beendet." Die USA wollten die Schifffahrt vor iranischer Aggression schützen, der Militäreinsatz sei vorübergehend.

Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Qalibaf erklärte wiederum, die Armee seines Landes habe mit Angriffen "noch nicht einmal begonnen". Die Sicherheit der Schifffahrt sei durch das Vorgehen der USA bedroht.

In Österreich rückte die Raiffeisen Bank International (RBI) mit Zahlen in den Fokus. Demnach hat die RBI im ersten Quartal des Jahres einen Gewinn von 209 Millionen Euro gemacht, nach 260 Mio. in der Vergleichsperiode 2025. RBI gingen mit Abschlägen von 4,1 Prozent aus dem Tag.

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