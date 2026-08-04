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04.08.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt mit plus 1,13 Prozent
Die Wiener Börse hat den Dienstag mit kräftigen Zuwächsen beendet. Gute Vorgaben von den US-Börsen und wieder sinkende Ölpreise sorgten trotz der schwer abwägbaren Lage im Nahen Osten für Rückenwind. Der Leitindex ATX baute zum Schluss 1,13 Prozent auf 6.657,01 Punkte auf. Der breitere ATX Prime gewann 1,11 Prozent auf 3.276,61 Zähler. Auch die wichtigsten Europabörsen zeigten sich mit Gewinnen.
US-Finanzminister Scott Bessent stellt eine baldige Einigung mit dem Iran zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz in Aussicht. Eine Vereinbarung könne am Dienstag oder Mittwoch erzielt werden. Zuvor hieß es auch von Seiten Katars, das im Konflikt als Vermittler agiert, dass mit Blick auf eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz zwar bisher keine Einigung erzielt worden sei, aber "das könnte sich in den nächsten Stunden oder Tagen ändern".
Topperformer im ATX waren heute AT&S, die 5,6 Prozent hochzogen. Der Leiterplattenhersteller, der stark vom KI-Markt abhängig ist, hat heute bekanntgegeben, im 1. Quartal wieder einen Gewinn gemacht zu haben.
moe/spa
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