Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt mit plus 1,77 Prozent

Der Wiener Aktienmarkt ist Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX lag mit einem Plus von 1,77 Prozent bei 6.464,20 Punkten. Der ATX Prime zog 1,64 Prozent auf 3.177,12 Zähler nach oben. An den europäischen Börsen zeigte sich ein ähnliches Bild.

Auch die etwas ungewisse Lage im Nahen Osten trübte nicht die Stimmung. Spitzenvertreter der USA sind nach Angaben aus Katar in dem Golfstaat zu Besuch, ein Treffen mit iranischen Vertretern ist demnach aber nicht geplant. Das sagte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums am Dienstag. Geplant seien nur Treffen mit Vermittlern, um über Fortschritte in den Verhandlungen zum Krieg zu sprechen.

Die Märkte blicken zudem auf die Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. Die EZB bleibt trotz der Fortschritte im Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran, die die Ölpreise dämpfen, besorgt über die Inflation. Die Folgewirkungen des Ölpreisanstiegs würden sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

In Österreich waren die Papiere des Halbleiterherstellers AT&S wieder in Topform. AT&S gewannen 9,9 Prozent.

moe/spa

ISIN AT0000999982