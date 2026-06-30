Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt mit plus 1,77 Prozent

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Der Wiener Aktienmarkt ist Dienstag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Der heimische Leitindex ATX lag mit einem Plus von 1,77 Prozent bei 6.464,20 Punkten. Der ATX Prime zog 1,64 Prozent auf 3.177,12 Zähler nach oben. An den europäischen Börsen zeigte sich ein ähnliches Bild.

Auch die etwas ungewisse Lage im Nahen Osten trübte nicht die Stimmung. Spitzenvertreter der USA sind nach Angaben aus Katar in dem Golfstaat zu Besuch, ein Treffen mit iranischen Vertretern ist demnach aber nicht geplant. Das sagte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums am Dienstag. Geplant seien nur Treffen mit Vermittlern, um über Fortschritte in den Verhandlungen zum Krieg zu sprechen.

Die Märkte blicken zudem auf die Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. Die EZB bleibt trotz der Fortschritte im Friedensprozess zwischen den USA und dem Iran, die die Ölpreise dämpfen, besorgt über die Inflation. Die Folgewirkungen des Ölpreisanstiegs würden sich wahrscheinlich erst nach einiger Zeit bemerkbar machen, sagte EZB-Chefvolkswirt Philip Lane.

In Österreich hat die Erste Group Research für UBM das Kursziel von 28,0 auf 26,0 Euro gesenkt. Die Kaufempfehlung "Buy" wurde aufrecht gehalten. Das internationale Umfeld erschwere es UBM, Verkäufe zu realisieren. Die Analysten der Erste Research gehen aber davon aus, dass das Unternehmen die Situation gut meistern wird. UBM verloren heute 0,87 Prozent bei 17,05 Euro.

Die Analysten der Wiener Privatbank wiederum haben ihr "Kaufen"-Votum für die Aktien der Schoeller-Bleckmann (SBO) nach Erstquartalszahlen bestätigt. Das Kursziel (fairer Wert) für die Titel des Ölfeldausrüsters beließ der zuständige Experte Nicolas Kneip bei 45,10 Euro. SBO beendeten den Tag unbewegt auf 28,80 Euro.

An der US-Technologiebörse Nasdaq war es am Vortag kräftig nach oben gegangen. Davon profitierte auch der steirische Halbleiterhersteller AT&S. Die AT&S-Papiere zogen als ATX-Topperformer 9,9 Prozent hinauf, nachdem sie gestern noch 0,6 Prozent abgeben mussten.

Raiffeisen Bank International (RBI) stiegen heute um 2,0 Prozent, auch die schwergewichteten Branchenkollegen BAWAG und Erste Group (jeweils 1,9 Prozent) legten zu. Gut lief es auch für die OMV, die 2,0 Prozent hochzogen.

Gute Zuwächse im ATX Prime gab es auch für Polytec (+ 3,2 Prozent) und FACC (+ 1,6 Prozent).

Am Ende des Feldes fanden sich Kapsch TrafficCom (- 2,6 Prozent), Frequentis (- 2,4 Prozent) und CA Immobilien (- 2,2 Prozent).

moe/spa

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