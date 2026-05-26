ATX
|
6 099,93
|
-48,31
|
-0,79 %
|
26.05.2026 17:52:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt nach Rekordjagd im Minus
Die Wiener Börse hat am Dienstag nach der Rekordjagd vom Vortag wieder nachgegeben. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,79 Prozent bei 6.099,93 Punkten. Am Montag hatte der Index noch mit einem neuen Allzeithoch von 6.148,24 geschlossen. Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Dienstag nach der jüngsten Kursrally wieder nach unten.
Marktbeobachter vermuteten Gewinnmitnahmen nach der zuletzt starken Performance der Märkte. Zudem wuchsen zuletzt Zweifel an einer schnellen Einigung im Iran-Konflikt. Die damit verbundenen Ölpreisanstiege heizten auch wieder die Inflationsängste an.
Gedämpft wurde die Hoffnung auf ein rasches Kriegsende im Nahen Osten durch neue US-Angriffe gegen Ziele im Iran. Auch hat US-Außenminister Marco Rubio am Dienstag Reportern in Indien gesagt, dass die Verhandlungen noch "einige Tage in Anspruch nehmen" könnten. Derzeit würden beide Seiten über den Wortlaut eines ersten Dokuments beraten.
mik/spa
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|6 099,93
|-0,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Angriff im Iran trotz Waffenruhe: ATX und DAX gehen leichter aus dem Handel -- Wall Street uneinheitlich -- Asiatische Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten am Dienstag abwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Tendenzen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Dienstag mehrheitlich tiefer.