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26.05.2026 17:52:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX schließt nach Rekordjagd im Minus

Die Wiener Börse hat am Dienstag nach der Rekordjagd vom Vortag wieder nachgegeben. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 0,79 Prozent bei 6.099,93 Punkten. Am Montag hatte der Index noch mit einem neuen Allzeithoch von 6.148,24 geschlossen. Auch an anderen Börsen in Europa ging es am Dienstag nach der jüngsten Kursrally wieder nach unten.

Marktbeobachter vermuteten Gewinnmitnahmen nach der zuletzt starken Performance der Märkte. Zudem wuchsen zuletzt Zweifel an einer schnellen Einigung im Iran-Konflikt. Die damit verbundenen Ölpreisanstiege heizten auch wieder die Inflationsängste an.

Gedämpft wurde die Hoffnung auf ein rasches Kriegsende im Nahen Osten durch neue US-Angriffe gegen Ziele im Iran. Auch hat US-Außenminister Marco Rubio am Dienstag Reportern in Indien gesagt, dass die Verhandlungen noch "einige Tage in Anspruch nehmen" könnten. Derzeit würden beide Seiten über den Wortlaut eines ersten Dokuments beraten.

mik/spa

ISIN AT0000999982

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