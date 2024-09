Wiener Börse (Schluss) - ATX schwach bei 3.576,18 Punkten

Die Wiener Börse hat am heutigen Dienstag mit schwacher Tendenz geschlossen. Der heimische Leitindex ATX fiel gegenüber dem Montag-Schluss (3.614,88) um 1,07 Prozent auf 3.576,18 Zähler. Der ATX Prime schloss mit einem Minus von 1,01 Prozent bei 1.785,39 Einheiten. Das europäische Umfeld zeigte sich ebenfalls einheitlich im roten Bereich.

Marktbeobachter sprachen von vorsichtig agierenden Anlegern im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden US-Verbraucherpreisdaten sowie der US-Erzeugerpreise am Donnerstag. Von den Daten erhoffen sich die Märkte Hinweise auf das Ausmaß der Zinssenkung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

Die Anleger richten ihren Blick auch schon auf die Zinssitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte haben die Märkte bereits eingepreist. Der weitere Zinspfad danach ist jedoch unklar.

Außerdem rücken die anstehenden US-Wahlen verstärkt in den Vordergrund. Schon in der Nacht zum Mittwoch steht die erste TV-Präsidentschaftsdebatte zwischen der US-Vizepräsidentin Kamala Harris und dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump auf dem Programm.

ISIN AT0000999982