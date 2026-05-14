Wiener Börse (Schluss) - ATX setzt Erholung fort

Im Einklang mit dem freundlichen europäischen Börsenumfeld hat sich auch der ATX am Donnerstag weiter erholt. Der österreichische Leitindex schloss um 0,60 Prozent fester auf 5.921,80 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,70 Prozent auf 2.929,63 Zähler hinauf. Der Handel verlief an Christi Himmelfahrt weitgehend ruhig und bei überwiegend dünnen Umsätzen.

Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone standen nicht auf der Agenda, womit die Geopolitik das Marktgeschehen weiter dominierte. Neue Meldungen aus dem Nahen Osten lieferten allerdings keine stärkeren Impulse, während sich die Ölpreise auf hohem Niveau hielten. Unterdessen setzte US-Präsident Donald Trump seinen Staatsbesuch in China fort, ohne dass bisher greifbare Ergebnisse zu Handelsfragen oder dem Nahostkonflikt bekannt wurden.

spa/sto

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