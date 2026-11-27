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27.11.2026 17:47:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX setzt Erholung fort
Auch im europäischen Umfeld ging es weiter bergauf, vor allem Rohstoff-, Bank- und Technologiewerte setzten ihre Erholung fort. An den New Yorker Börsen legten die Indizes im feiertagsbedingt verkürzten Handel ebenso zu. Von einer Trendwende wollten Marktbeobachter aber noch nicht sprechen, dafür seien die jüngsten Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Trades noch zu präsent.
Ähnlich fällt das Fazit zum ATX aus, der die 200-Tage-Linie bei gut 6.240 Punkten nicht nachhaltig zurückerobern konnte. Die Linie fungiere nun als wichtiger Widerstand, schrieb Christoph Schultes von der Erste Group. Der Leitindex befinde sich weiterhin im seit Anfang Oktober bestehenden Abwärtstrend, eine Rückkehr über den langfristigen Trendindikator wäre ein positives Zeichen.
spa/mik
ISIN AT0000999982
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