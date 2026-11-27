Der Wiener Aktienmarkt hat am Freitag an die Erholungsgewinne vom Vortag angeknüpft. Zum Handelsende lag der ATX 1,97 Prozent höher auf 6.225,96 Punkten und machte damit die Verluste vom Mittwoch wett. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 0,4 Prozent. Der ATX Prime gewann vor dem Wochenende 1,88 Prozent auf 3.058,25 Zähler.

Auch im europäischen Umfeld ging es weiter bergauf, vor allem Rohstoff-, Bank- und Technologiewerte setzten ihre Erholung fort. An den New Yorker Börsen legten die Indizes im feiertagsbedingt verkürzten Handel ebenso zu. Von einer Trendwende wollten Marktbeobachter aber noch nicht sprechen, dafür seien die jüngsten Sorgen über die Nachhaltigkeit des KI-Trades noch zu präsent.

Ähnlich fällt das Fazit zum ATX aus, der die 200-Tage-Linie bei gut 6.240 Punkten nicht nachhaltig zurückerobern konnte. Die Linie fungiere nun als wichtiger Widerstand, schrieb Christoph Schultes von der Erste Group. Der Leitindex befinde sich weiterhin im seit Anfang Oktober bestehenden Abwärtstrend, eine Rückkehr über den langfristigen Trendindikator wäre ein positives Zeichen.

spa/mik

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