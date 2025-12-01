Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

01.12.2025 17:55:00

Wiener Börse (Schluss) - ATX setzt Rekordjagd fort

In einem verhaltenen europäischen Umfeld hat sich die Wiener Börse am Montag weiter in Rekordlaune präsentiert. Der ATX schloss 0,71 Prozent höher bei 5.045,37 Punkten und baute damit sein in der Vorwoche erreichtes Allzeithoch weiter aus. Der ATX Prime rückte um 0,69 Prozent auf 2.509,99 Zähler vor und näherte sich damit bis auf wenige Punkte seinem Rekordstand von Juni 2007.

Dass viele andere europäische Börsen nach falkenhaften Signalen der japanischen Notenbank sowie enttäuschend ausgefallenen Stimmungsdaten aus der Eurozonen-Industrie zum Monatsauftakt eher auf Konsolidierungskurs gingen, belastete den heimischen Markt kaum. Stützend wirkten weiterhin die laufenden Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine sowie die zuletzt gefestigten Zinssenkungserwartungen in den USA.

spa/ste

ISIN AT0000999982

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. An den US-Börsen geht es abwärts. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

