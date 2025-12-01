ATX
Wiener Börse (Schluss) - ATX setzt Rekordjagd fort
In einem verhaltenen europäischen Umfeld hat sich die Wiener Börse am Montag weiter in Rekordlaune präsentiert. Der ATX schloss 0,71 Prozent höher bei 5.045,37 Punkten und baute damit sein in der Vorwoche erreichtes Allzeithoch weiter aus. Der ATX Prime rückte um 0,69 Prozent auf 2.509,99 Zähler vor und näherte sich damit bis auf wenige Punkte seinem Rekordstand von Juni 2007.
Dass viele andere europäische Börsen nach falkenhaften Signalen der japanischen Notenbank sowie enttäuschend ausgefallenen Stimmungsdaten aus der Eurozonen-Industrie zum Monatsauftakt eher auf Konsolidierungskurs gingen, belastete den heimischen Markt kaum. Stützend wirkten weiterhin die laufenden Gespräche über einen möglichen Frieden in der Ukraine sowie die zuletzt gefestigten Zinssenkungserwartungen in den USA.
ISIN AT0000999982
