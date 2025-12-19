ATX
Wiener Börse (Schluss) - ATX setzt Rekordrally fort
Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen und ein neues Rekordhoch beim ATX markiert. Der heimische Leitindex gewann zum Sitzungsende 0,85 Prozent auf 5.234,55 Punkte. Damit erreichte der heimische Leitindex eine neue Bestmarke. Im Laufe des Handels kam der ATX sogar auf 5.245,14 Zähler, ebenfalls ein neuer Rekord.
Den Höhenflug lösten hauptsächlich die Finanzwerte aus. Ins Blickfeld der Anleger rückte auch die Wachstumsprognose der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB). Die OeNB korrigierte ihre Vorhersage für 2025 etwas nach oben und rechnet nunmehr für heuer mit einem realen BIP-Zuwachs von 0,6 Prozent, nach 0,3 Prozent im September.
