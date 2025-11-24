ATX
Wiener Börse (Schluss) - ATX stark erholt
Die Wiener Börse hat am Montag die Verluste der Vorwoche mehr als wettgemacht. Der ATX legte um 2,05 Prozent auf 4.887,18 Punkte zu, der breiter gefasste ATX Prime gewann 1,99 Prozent auf 2.431,72 Einheiten. Damit stach der heimische Aktienmarkt in einem insgesamt freundlichen europäischen Umfeld deutlich positiv hervor.
Neben einer Erholung im US-Technologiesektor, gestützt durch wieder steigende Zinssenkungserwartungen, richtete sich der Blick der Anleger auf die laufenden Friedensgespräche im Ukraine-Krieg. Über das Wochenende hatten sich die USA und die Ukraine darauf geeinigt, einen früheren Entwurf des US-Plans zu überarbeiten, der als zu günstig für Moskau angesehen wurde. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von Fortschritten und betonte, man habe "äußerst sensible Punkte" in die überarbeitete Fassung einbringen können. Russland lehnte den europäischen Gegenvorschlag am Montag indes als "völlig unkonstruktiv" ab.
ISIN AT0000999982
