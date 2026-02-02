ATX
|
5 658,25
|
53,35
|
0,95 %
|
02.02.2026 17:50:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX startet positiv in den Februar
Im europäischen Umfeld drehten die Indizes, angetrieben durch positive Stimmungsdaten von beiden Seiten des Atlantiks, ebenfalls deutlich ins Plus. Im Frühhandel hatten noch eine spürbare Korrektur bei Edelmetallen sowie Gewinnmitnahmen bei asiatischen Tech-Werten auf die hiesigen Aktienmärkte ausgestrahlt.
Hintergrund war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger von US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump am Freitag. Am Markt wurden dadurch Erwartungen an eine stärkere Lockerung der US-Geldpolitik in Frage gestellt, da Warsh in der Vergangenheit lange als geldpolitischer Falke galt - wobei er seit Trumps Amtsantritt wiederholt Zinssenkungen forderte. Verstärkt wurde die Bewegung am Goldmarkt zudem durch die Auflösung spekulativer, teils gehebelter Positionen.
