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28.09.2026 17:46:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX steigt über 7.000 Punkte
Wie es im Iran-Krieg weitergeht, ist vorerst noch unklar. Teheran plant staatlichen Medien zufolge keine neuen Gespräche mit den USA über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormuz. Die iranische Delegation in New York habe "keine Pläne für Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten", berichtete die offizielle Nachrichtenagentur IRNA am Montag unter Berufung auf Delegationskreise. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor dem Nachrichtenportal "Axios" gesagt, er rechne mit einer Fortsetzung der Gespräche in den nächsten Tagen. Einen iranischen Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormuz hatte er allerdings zurückgewiesen.
Die Analysten von Deutsche Bank Research erhöhten ihre Empfehlung für die Verbund-Aktien von "Sell" auf "Hold". Das Kursziel revidierten sie von 55 auf 60 Euro.
Zudem hielten die Deutsche-Bank-Analysten das Kursziel für die Aktien der Erste Group bei 131 Euro sowie die Empfehlung "Buy" aufrecht. Die Analysten von Barclays beließen ebenfalls sowohl ihr Kursziel (135 Euro) als auch ihre Empfehlung ("Overweight"). Die Erste Group hat am Freitag bekanntgegeben, ihre Beteiligung an der polnischen Tochterbank Erste Bank Polska ausbauen zu wollen.
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