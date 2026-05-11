Wiener Börse (Schluss) - ATX steigt um 0,90 Prozent

Die Wiener Börse hat am Montag befestigt geschlossen. Der heimische Leitindex ATX stieg um 0,90 Prozent auf 5.936,48 Punkte. Der ATX Prime legte um 0,87 Prozent auf 2.935,32 Zähler zu. Die europäischen Börsen zeigten sich hingegen mehrheitlich im Minus. Die Verhandlungen zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten erfuhren zuletzt im Konflikt im Nahen Osten wieder einen Rückschlag. Die Ölpreise reagierten mit Anstiegen.

Der Iran hat nach eigenen Angaben in seiner Antwort auf einen Vorschlag der USA für eine Beendigung des Krieges ein Ende der Kämpfe in der gesamten Region und eine Freigabe seiner im Ausland eingefrorenen Vermögenswerte gefordert. Der Iran verlange von den USA keine "Zugeständnisse", sondern lediglich seine "legitimen Rechte", sagte der iranische Außenamtssprecher Esmail Bakaei am Montag bei einer Pressekonferenz in Teheran. Die Forderungen des Iran umfassen seinen Angaben zufolge "ein Ende des Krieges in der Region", die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen sowie die "Freigabe von Vermögenswerten, die dem iranischen Volk gehören und seit Jahren zu Unrecht gesperrt sind".

US-Präsident Donald Trump hat die Antwort bereits als "inakzeptabel" bezeichnet. Dem Nachrichtenportal "Axios" sagte er, er werde Irans unangemessene Replik zurückweisen. "Ich mag ihre Antwort nicht", sagte Trump. Er ließ offen, ob er die Verhandlungen fortsetzen will.

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