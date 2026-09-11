Wiener Börse (Schluss) - ATX trotzt hohen Ölpreisen mit Rekordhoch

Unbeeindruckt von weiterhin hohen Ölpreisen hat der ATX am Freitag ein neues Rekordhoch erreicht. Gleich zum Handelsstart stieg der österreichische Leitindex auf gut 6.914 Punkte. Nachdem der Schwung in der Folge etwas nachließ, ging das Barometer bei 6.885,23 Punkten noch 0,22 Prozent im Plus aus dem Tag. Bereits in den Vortagen hatte sich der ATX dem negativen europäischen Umfeld weitgehend entziehen können, wodurch auf Wochensicht ein Gewinn von 0,4 Prozent bleibt.

Erwartungsgemäß ausgefallene US-Inflationsdaten erhöhten tendenziell die Markterwartung, dass die US-Notenbank kommende Woche ihre Zinsspanne erhöhen wird. Dies belastete die Aktienkurse hierzulande aber nur kurzzeitig.

Für den ATX Prime ging es am Freitag um 0,21 Prozent auf 3.378,94 Zähler hinauf. Andere Leitbörsen in Europa erholten sich nach den schwachen Vortagen ebenfalls etwas.

spa/ste

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