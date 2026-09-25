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25.09.2026 17:40:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX unter 7.000 Punkten erholt
Der ATX hat am Freitag seine moderaten Vortagesverluste wieder wettgemacht. In einem nachrichtenarmen Handel sorgten leicht nachgebende Ölpreise für Rückenwind. Die zur Wochenmitte erstmals überschrittene Marke von 7.000 Punkten erwies sich für den österreichischen Leitindex aber durchwegs als zu große Hürde. Letztlich schloss er um 0,90 Prozent fester auf 6.943,67 Punkten. Damit schlug sich der heimische Markt etwas besser als das europäische Umfeld.
Am Mittwoch war ein Ausflug des ATX über 7.000 Punkte nur ein sehr kurzer geblieben, wobei steigende Ölpreise und Anleiherenditen der Rally den Wind aus den Segeln nahmen. Auf Wochensicht fuhr der Leitindex dennoch einen Gewinn von 2,1 Prozent ein.
Die Ölpreise gaben am Berichtstag nach Anzeichen über neue diplomatische Bemühungen zur Öffnung der Straße von Hormuz wieder etwas nach, mit aktuell rund 106 US-Dollar für ein Barrel der Referenzsorte Brent bleiben sie aber auf hohem Niveau. Zudem übertrug die Entspannung am Ölmarkt sich nicht auf die europäischen Anleihemärkte, wo die Renditen weiter mehrjährige Höchststände erklommen.
spa/ste
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