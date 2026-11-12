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12.11.2026 17:43:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX unterbricht Erholungsrally
Wieder steigende Ölpreise und teils negativ aufgenommene Unternehmensveröffentlichungen haben dem Wiener Aktienmarkt am Donnerstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Der Leitindex ATX unterbrach die Erholungsbewegung der ersten Wochenhälfte und schloss 0,79 Prozent leichter bei 6.685,89 Punkten. Für den ATX Prime ging es um 0,80 Prozent auf 3.277,39 Zähler hinab.
Das europäische Umfeld zeigte sich dagegen etwas höher, wobei mehrere Indizes im Verlauf Rekordstände markierten. Gute Unternehmensergebnisse, eine etwas nachlassende Furcht vor zu strenger Regulierung des KI-Bereichs und Friedenshoffnungen im Iran waren zuletzt wichtige Kurstreiber. Letztere erhielten am Donnerstag aber wieder einen kleinen Dämpfer durch Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump, wonach die USA keine Einigung mit dem Iran benötigten. Die Öl- und Gaspreise stiegen folglich wieder etwas an.
In Wien lag der Fokus zudem auf einer Reihe von Unternehmensergebnissen, unter anderem von Strabag, Wienerberger, Do&Co und der Post.
spa/sto
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