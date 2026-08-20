Wiener Börse (Schluss) - ATX verbucht vierten Verlusttag in Folge

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit ihrem vierten Verlusttag in Folge ihren Rückzug vom Rekordniveau fortgesetzt. Einmal mehr sorgten steigende Ölpreise und die anhaltend nervöse Stimmung am US-Anleihemarkt für ein wenig günstiges Umfeld für Aktien. Der ATX beendete den Handel mit einem Abschlag von 0,39 Prozent auf 6.567,24 Punkte. Für den ATX Prime ging es um 0,45 Prozent auf 3.230,51 Zähler hinab. Auch das europäische Umfeld schloss mit moderaten Abgaben.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten steigende Anleiherenditen und hohe Energiepreise den österreichischen Leitindex von seinem Rekordniveau abbröckeln lassen. Die 21-Tage-Linie bei 6.579 Punkten hat der Leitindex bereits nach unten durchbrochen, während die 50-Tage-Linie bei 6.515 Zählern als weiterer viel beachteter Trendindikator noch etwas entfernt ist. Auf das zwei Wochen alte Allzeithoch fehlen nun etwas mehr als drei Prozent.

spa/sto

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