Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,10 Prozent

Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit etwas leichterer Tendenz den Handel beendet. Der ATX kam um dünne 0,10 Prozent auf 5.410,14 Einheiten zurück, nachdem der heimische Leitindex zuvor eine Rekordgewinnserie von zwölf Plustagen in Folge absolviert hatte. Damit hatte der ATX am Dienstag die bisher längste Gewinnserie aus dem Frühjahr 1991 eingestellt, dem Anfangsjahr der Indexberechnung.

An den europäischen Leitbörsen gab es am Berichtstag keinen einheitlichen Richtungstrend zu sehen. In Frankfurt konnte der DAX erstmals in seiner Geschichte über die Marke von 25.000 Punkten klettern.

Am heimischen Aktienmarkt lag auf Unternehmensebene eine sehr dünne Meldungslage vor. Auf dem ATX lasteten am Berichtstag vor allem die Kursverluste der schwergewichteten Banken.

ste/sto

ISIN AT0000999982