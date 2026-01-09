ATX
|
5 403,24
|
-8,85
|
-0,16 %
|
09.01.2026 17:44:00
Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,16 Prozent
Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit einem leichten Minus ins Wochenende verabschiedet. Der ATX verlor zum Sitzungsende 0,16 Prozent auf 5.403,24 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,15 Prozent auf 2.685,00 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen größtenteils im Plus.
Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am heimischen Aktienmarkt zum Wochenausklang nicht. In Brüssel stimmten die EU-Botschafter mehrheitlich für die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelsabkommens. In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den USA zeigte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen. Der US-Arbeitsmarktbericht ist für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtig, die Zinspolitik wiederum kann den Aktienmarkt mitunter deutlich beeinflussen.
rst/ste
ISIN AT0000999982
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELNHandeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 403,24
|-0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Wall Street letztlich stärker -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnete letztlich Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.