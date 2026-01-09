Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,16 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Freitag mit einem leichten Minus ins Wochenende verabschiedet. Der ATX verlor zum Sitzungsende 0,16 Prozent auf 5.403,24 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime fiel um 0,15 Prozent auf 2.685,00 Zähler. Das europäische Umfeld zeigte sich hingegen größtenteils im Plus.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am heimischen Aktienmarkt zum Wochenausklang nicht. In Brüssel stimmten die EU-Botschafter mehrheitlich für die Unterzeichnung des EU-Mercosur-Handelsabkommens. In der deutschen Industrie mehren sich die Anzeichen für ein Ende der Krise. In den USA zeigte sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt Ende des vergangenen Jahres durchwachsen. Der US-Arbeitsmarktbericht ist für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed besonders wichtig, die Zinspolitik wiederum kann den Aktienmarkt mitunter deutlich beeinflussen.

ISIN AT0000999982