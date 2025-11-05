Wiener Börse (Schluss) - ATX verliert 0,21 Prozent

Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch mit einer leichteren Tendenz aus dem Handel verabschiedet. Der ATX gab nach den Vortagesverlusten weitere 0,21 Prozent auf 4.784,37 Punkte ab. An den europäischen Leitbörsen ging es nach einem Stimmungsaufschwung im Verlauf mit den Aktienkursen zum Sitzungsende hingegen nach oben, nachdem sich an der Wall Street nach den klaren Vortagesabschlägen vor allem im Technologiebereich nun zur Wochenmitte eine positive Stimmung etabliert hatte.

Am heimischen Aktienmarkt rückte mit einer Zahlenvorlage der Verbund ins Blickfeld der Akteure. Die Titel des Stromversorgers reagierten auf die Ergebnispräsentation mit einem klaren Minus in Höhe von 1,8 Prozent.

ISIN AT0000999982